25.000 ondertekeningen voor aangifte tegen De Jonge om bedreiging

Een initiatief om aangifte te doen tegen demissionair coronaminister Hugo de Jonge heeft in een paar dagen tijd zeker 25.000 ondertekeningen opgehaald. Volgens initiatiefnemer Michel Reijinga, bekend als actievoerder tegen de coronamaatregelen, deed de bewindsman vorige week in de Eerste Kamer bedreigende uitspraken richting ongevaccineerden. De Jonge zei „vrij goed, vrij precies per postcode, te weten waar die wonen”, toen hem werd gevraagd waar de groep zit die tegen vaccineren is.