Banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten duurzaamheidsrisico’s beter in kaart brengen en ook maatregelen nemen om die zoveel mogelijk te beperken. Die oproep doet De Nederlandsche Bank (DNB) nadat de toezichthouder in een onderzoek had gemerkt dat de meeste financiële instellingen nog te weinig aandacht geven aan risico’s die ontstaan door de vergroening van de samenleving.