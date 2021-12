Saïd R. heeft zich sinds zijn arrestatie op 7 februari 2020 in Medellín (Colombia) verzet tegen zijn uitlevering aan Nederland. Vele procedures later trekt hij toch aan het kortste eind. Dinsdag is hij terug op Nederlandse bodem. Hoogstwaarschijnlijk wordt hij geplaatst in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught, waar ook zijn vermeende compagnon Ridouan Taghi verblijft.