De snelheidsmeter van een locomotief die betrokken was bij de treinramp bij Harmelen op 8 januari 1962, is geschonken aan het Spoorwegmuseum in Utrecht. Bij de treinramp kwamen meer dan negentig mensen om het leven. Tientallen anderen raakten gewond. Het Spoorwegmuseum opent op 8 januari volgend jaar, zestig jaar na dato, een expositie over de grootste treinramp uit de Nederlandse geschiedenis.