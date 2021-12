De aandelenbeurs in Amsterdam koerste dinsdag tussentijds fors hoger, mede door de winsten die aandelen uit de chipsector boekten. Beleggers hadden minder zorgen over de economische impact van de Omikron-variant van het coronavirus en durfden weer geld te steken in groeiaandelen zoals die van chipbedrijven ASML en ASMI. Ook sectoren die meebewegen op bredere economische ontwikkelingen, zoals staalbedrijven en olieconcerns, boekten winst.