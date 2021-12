De meningen over het coronabeleid van het kabinet lopen fors uiteen. Dat is al zo sinds de eerste coronagolf begon te luwen om enkele maanden later, sneller dan gedacht, opnieuw aan te zwellen tot een tweede piek. Een van de twistappels is of de overheid het bestrijden van deze crisis van a tot z van bovenaf moet willen regisseren. Of dat de verantwoordelijkheid, veel meer dan nu het geval is, bij de burger zelf moet worden gelegd.