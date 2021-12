In de Europese Unie zijn 100.000 meer mensen aan het werk dan voor de coronacrisis. In totaal hadden in het derde kwartaal 210 miljoen mensen een betaalde baan, meldt het Europees statistiekbureau Eurostat. De eurozone is nog niet terug op het niveau van voor de pandemie. In de eurolanden zijn nog altijd 300.000 mensen minder aan het werk dan in de laatste drie maanden van 2019.