Hoge CO2-prijs maakt vervuilen duurder en scheelt klimaatsubsidie

Bedrijven betalen een steeds hogere prijs om koolstofdioxide (CO2) te mogen uitstoten. Naarmate het duurder wordt om de broeikasgassen de lucht in te blazen, wordt het financieel aantrekkelijker om die uitstoot te vermijden. Dat kan door de productie te vergroenen, of door CO2 op te slaan. Een van de grootste en meest vergevorderde projecten op het gebied van CO2-opslag in Nederland, het Rotterdamse Porthos-project, komt met de huidige CO2-prijs in de buurt van kostendekkend - zonder miljardensubsidies van de overheid.