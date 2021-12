Het Verenigd Koninkrijk probeert met afzonderlijke Amerikaanse staten handelsafspraken te maken. Een overeenkomst met de Verenigde Staten over vrijhandel laat lang op zich wachten, dus stuurt het Britse kabinet onder meer delegaties naar Californië, Georgia en Tennessee. De Britse premier Boris Johnson verkondigde in het verleden nog dat er snel na de brexit een akkoord met de Amerikanen over vrijhandel zou komen.