Verzekeraar ASR trekt dinsdagochtend waarschijnlijk de aandacht van beleggers na de openingsbel op het Damrak. Het AEX-fonds kondigde dividendverhogingen aan en wil aandeelhouders ook belonen door meer eigen aandelen in te kopen. De beurs in Amsterdam lijkt net zoals andere Europese graadmeters fors hoger te openen, doordat zorgen over de Omikron-variant van het coronavirus zijn afgenomen.