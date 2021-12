De sneeuw die afgelopen nacht in delen van het oosten van het land is gevallen, heeft volgens de ANWB niet tot grote problemen voor weggebruikers geleid. Lokaal konden wegen in Drenthe, Overijssel en Gelderland eerder op de ochtend nog glad zijn, maar dat geldt nu alleen nog voor Gelderland. Daarvoor heeft KNMI nog code geel afgegeven.