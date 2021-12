School mag geen doorgeefluik van reclame zijn, zegt Onderwijsraad

Scholen mogen geen reclame maken voor commerciële diensten of producten, vindt de Onderwijsraad. Die raadt het kabinet in een adviesrapport aan zulke reclames te verbieden. „Leerlingen zouden via school geen folders mogen meekrijgen waarin bijvoorbeeld geadverteerd wordt voor een betaalde typecursus of materiaal om thuis te oefenen”, aldus het adviesorgaan. Want daardoor kan ten onrechte de indruk ontstaan dat het aanbod „bij de school hoort en noodzakelijk is”.