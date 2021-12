De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met flinke winsten gesloten. Beleggers op Wall Street verdrongen even de zorgen over de Omikron-variant van het coronavirus en de impact daarvan op de wereldeconomie door berichten dat de ziekteverschijnselen van de variant mild zouden zijn. Vorige week leidden die zorgen nog tot grote koersschommelingen op de financiële markten.