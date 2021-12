Koning Willem-Alexander was maandagmiddag bij de viering van het landelijk netwerk AED-burgerhulpverlening van de Hartstichting in Amare in Den Haag. Dat netwerk van vrijwilligers die met een Automatische Externe Defibrillator (AED) kunnen helpen bij een hartstilstand, is gegroeid tot 245.000 personen.