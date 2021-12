Van de miljoen woningen die tot 2030 gebouwd moeten worden, staan er 820.000 in gebieden die last kunnen krijgen van wateroverlast, droogte, hitte, of problemen met de bodem. Daarvoor waarschuwt Deltacommissaris Peter Glas in een advies aan de regering. Volgens hem wordt hier onvoldoende rekening mee gehouden in de plannen.