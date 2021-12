Het Japanse autoconcern Toyota Motor heeft de Amerikaanse staat North Carolina gekozen om zijn eerste fabriek voor batterijen voor elektrische auto’s in de Verenigde Staten te bouwen. De fabriek komt in de buurt van de stad Greensboro en moet vanaf 2025 met de productie beginnen. Er is een investering mee gemoeid van bijna 1,3 miljard dollar, omgerekend 1,1 miljard euro.