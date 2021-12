Een verslaafde, dakloze Pool ziet het leven niet meer zitten. Ten einde raad bidt hij tot God: „Als U me ziet, stuur dan iemand naar me toe om me te helpen.” Even later treft hij op straat in Rotterdam ineens Ineke Bergsma. „Bijzonder hoe God zulke dingen leidt”, zegt de veldwerker van Stichting Ontmoeting.