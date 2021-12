Burgemeesters vragen overheid om coronavisie voor lange termijn

De samenleving is toe aan een langetermijnvisie voor de coronacrisis. Het kabinet moet nu niet steeds een paar weken vooruitkijken, maar juist een duidelijke lijn kiezen. „De langere termijn is belangrijker dan wel of geen 2- of 3G. Maak als overheid een duidelijke keuze. De huidige maatregelen lopen over twee weken af. Wat is het alternatief?”, stelt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, het overleg van de burgemeesters namens de 25 veiligheidsregio’s.