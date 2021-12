Just Eat Takeaway en chipbedrijven omlaag in hogere AEX-index

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met winst gesloten, waarmee enig herstel werd getoond van de verliezen van vorige week door de zorgen bij beleggers over de Omikron-variant van het coronavirus. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was een flinke daler bij de hoofdfondsen op het Damrak, mede als gevolg van een adviesverlaging voor het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl door zakenbank Bernstein. Ook de chipbedrijven hadden het lastig.