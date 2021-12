In politiek Den Haag is een vertekend beeld ontstaan over het bedrijfsleven en „te weinig oog voor de mens achter de cijfers”. „Het begint steeds meer op de jaren zeventig te lijken. De energieprijzen stijgen, de inflatie stijgt, de overheid geeft ongebreideld geld uit en ondernemers bashen is weer in de mode”, waarschuwt Jacco Vonhof, voorzitter van werkgeversorganisatie MKB-Nederland, in de jaarlijkse Elsevier-economielezing.