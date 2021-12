Een straf voor de Myanmarese ex-regeringsleider Aung San Suu Kyi is gehalveerd. Aanvankelijk kreeg ze maandag een celstraf van vier jaar voor opruiing tegen het leger en het overtreden van de coronaregels. Later maakte de staatstelevisie bekend dat ze een gedeeltelijk pardon heeft gekregen van de militaire junta. De straf is twee jaar geworden en ze hoeft niet naar de gevangenis, maar moet in huisarrest blijven.