Wijst president Assad Iran de deur?

De Syrische president Bashar al-Assad kreeg enkele weken geleden hoog bezoek. Niemand minder dan Abdullah al-Nahyan, minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), maakte zijn opwachting in het presidentiële paleis in Damascus. Er werd gekust en hartelijke woorden uitgewisseld. Rond dezelfde tijd vond er in de Egyptische hoofdstad Caïro een ontmoeting plaats tussen de Syrische en Saudische veiligheidsdiensten. Met name Egypte maakt zich sterk voor de terugkeer van Syrië in de Arabische Liga.