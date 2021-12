Een 59-jarige man uit Helmond is maandag veroordeeld tot een taakstraf van 190 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Hij maakte zich volgens de rechtbank in Den Bosch schuldig aan het illegale bezit en de verkoop van opgezette bedreigde diersoorten. Het Openbaar Ministerie had een boete van 25.000 euro geëist naast een celstraf van zes maanden, waarvan de helft voorwaardelijk.