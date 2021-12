De omstreden Australische kolenmijn van de Indiase miljardair Gautam Adani is klaar om voor het einde van december de eerste kolenladingen te verschepen. Het project van de nieuwe kolenmijn in Australië werd in 2010 al voorgesteld, maar door campagnes van klimaatactivisten, juridische zaken en financiële problemen liep de realisatie jaren vertraging op.