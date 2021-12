Zelf beschouw ik het als een milde afwijking, maar daar zullen de meningen over verdeeld zijn. Feit is dat ik na het aanschaffen van een nieuw apparaat mezelf geruime tijd ter ontspanning kan verlustigen in het lezen van de gebruiksaanwijzing. Niet om te lezen hoe ik het apparaat moet gebruiken, maar om te ontdekken wat het allemaal kan.