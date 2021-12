Caribisch Nederland wist afgelopen kwartaal meer toeristen te trekken. Het aantal bezoekers dat per vliegtuig afreisde naar Bonaire, Saba en Sint Eustatius lag drie keer hoger dan een jaar eerder. Ook afgezet tegen het derde kwartaal van 2019 reisden in totaal meer mensen per vliegtuig af naar de eilanden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).