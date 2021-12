Aanhoudingen, drugs- en wapenvondst na woningbrand Rotterdam

De politie heeft vier verdachten aangehouden na een nachtelijke woningbrand, vorige maand in de Texelsestraat in Rotterdam. Direct na de brand vond de politie in totaal 45 kilo heroïne, 12.000 euro contant geld en wapens. De 31-jarige bewoonster is opgepakt, evenals drie mannen van 27, 37 en 38 jaar uit Rotterdam die nog diezelfde nacht in de woning probeerden in te breken. De ruimte waar de brand ontstond, is gebruikt om drugs te versnijden, meldt de politie maandag.