De Myanmarese oud-regeringsleider Aung San Suu Kyi is maandag to vier jaar cel veroordeeld wegens opruiing tegen de strijdkrachten en overtreding van de coronaregels. Er hangt haar nog veel meer gevangenisstraf boven het hoofd. Het leger heeft daarmee een nieuwe stap gezet om de Nobelprijswinnaar voorgoed monddood te maken. En om het land verder in chaos te storten.