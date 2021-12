Intertrust klimt op groen Damrak na overnamebod

Intertrust werd maandag flink hoger gezet op de Amsterdamse beurs. De financieel dienstverlener is akkoord gegaan met een overnamebod van 20 euro per aandeel van het Amerikaanse trustkantoor CSC. Intertrust voerde eerder al gesprekken met investeerder CVC Capital Partners over een bod van 18 euro per aandeel, maar die gesprekken werden afgelopen week afgebroken. Het bedrijf had al laten weten door meerdere partijen te zijn benaderd voor een overname.