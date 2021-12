KPN en APG voorzien meer huishoudens van glasvezel

KPN kan met behulp van pensioenuitvoerder APG meer huishoudens voorzien van een glasvezelverbinding voor sneller internet. De reikwijdte van de al bestaande samenwerking is vergroot en toegenomen met zo’n 170.000 huishoudens. In totaal gaan ze daardoor komende jaren 920.000 huishoudens en zo’n 225.000 bedrijven aansluiten op het glasvezelnet. Met de uitbreiding is een bedrag van 170 miljoen euro gemoeid, dat voor de helft wordt gefinancierd door APG.