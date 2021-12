Elke jongere zal het beamen: 18 jaar worden is een mijlpaal. Dat is voor iemand van koninklijken huize niet anders. Voor kroonprinses Amalia is het dinsdag zover. Dankzij het boek ”Amalia” van auteur Claudia de Breij maken we kennis met een jonge, intelligente vrouw die al terdege op haar bijzondere toekomst wordt voorbereid.