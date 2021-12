De Republikeinse oud-politicus Bob Dole is zondag op 98-jarige leeftijd overleden, maakte de Elizabeth Dole Foundation bekend. Bob Dole was in de jaren 80 en 90 leider van de Republikeinse fractie in de Senaat. In 1976 was hij de kandidaat van zijn partij voor het vicepresidentschap, in 1996 voor het presidentschap. Beide verkiezingen verloor hij.