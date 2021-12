Het Franse mediaconcern Vivendi, de grootaandeelhouder van telecombedrijf Telecom Italia, zou bereid zijn om te praten over een overname door de Italiaanse staat van Telecom Italia. Daarmee zou een einde kunnen komen aan de overnamestrijd waarin het mediaconcern verwikkeld is. Onlangs bood de Amerikaanse investeerder KKR bijna 11 miljard euro voor Telecom Italia, maar Vivendi zag daar nog niets in.