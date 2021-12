Amalia is bijna 18, maar hoopt nog even geen koningin te worden

Prinses Amalia wordt dinsdag achttien jaar en mag daarmee officieel haar vader koning Willem-Alexander opvolgen. Als het aan haar ligt, duurt dat voorlopig nog even, zo zei ze in haar biografie geschreven door Claudia de Breij. Als haar vader nu iets zou overkomen, vraagt ze haar moeder de rol van staatshoofd een paar jaar over te nemen. „Maar ik heb vooral tegen mijn vader gezegd: blijf jij maar gewoon lekker gezond eten en veel sporten.”