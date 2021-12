Dinerboxen van sterrenchefs en andere restaurants maken een comeback, nu de horeca vanwege de coronamaatregelen elke dag om 17.00 uur dicht moet. Bij Ron Gastrobar At Home van topkok Ron Blaauw is het bijvoorbeeld weer beduidend drukker. Maar ook bij een restaurant als tapasketen La Cubanita is het weer mogelijk om boxen te bestellen met gerechtjes die thuis opgewarmd kunnen worden.