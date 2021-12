Alle reizigers die Groot-Brittannië willen bezoeken dienen voor vertrek een Covid-test af te leggen. De strengere regels gaan dinsdag om 05.00 uur Nederlandse tijd in, maakte de Britse minister van Volksgezondheid Sajid Javid zaterdag bekend. Vanaf dat moment staat Nigeria op de rode lijst. Dat betekent dat vluchten uit dat land worden geweerd en Britse reizigers bij terugkomst in hotels in quarantaine moeten.