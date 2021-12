Euro blijft kwetsbare constructie

Komende week is het dertig jaar geleden dat de regeringshoofden van de EU het Verdrag van Maastricht tot stand brachten. Zij waren op 9 en 10 december 1991 in het zuiden van Limburg bijeen voor hun halfjaarlijkse top. Destijds vond die altijd plaats in het land dat het roulerend voorzitterschap bekleedde. Het heette trouwens nog niet EU, maar EG, afkorting van Europese Gemeenschap. De leiders van de toen twaalf lidstaten vergaderden in het provinciehuis, onder de regie van premier Ruud Lubbers, de pers verzamelde zich in het congrescentrum MECC.