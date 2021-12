Tringtring. Tringtring. Tringtring. Een klikje in de lijn, gekraak en geritsel. Dan: „Met mevrouw Hetebrij.” „Dag ma, met Alice. Sorry, ik moet zo naar mijn werk, dus ik heb een beetje haast. Maar is Kasper soms bij u?” „Kasper? Nee, niet gezien. Waarom zou hij hier zijn?”