Overheid VS klaagt Whole Foods aan om kledingvoorschriften

Whole Foods, de Amerikaanse supermarktketen die in 2017 werd overgenomen door Amazon, wordt aangeklaagd door het Amerikaanse federale agentschap dat de arbeidsrechten beschermt. De supermarktketen zou het werknemers in 2020 verboden hebben kleding te dragen waarop Black Lives Matter-boodschappen te zien waren. Werknemers in verschillende staten zouden zijn aangesproken op het dragen van zulke kleding. Ook zijn hier volgens het agentschap mensen om ontslagen.