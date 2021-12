Ouders Amerikaanse schoolschutter aangeklaagd

De ouders van de 15-jarige jongen die wordt vervolgd voor de fatale schietpartij op zijn middelbare school in het Amerikaanse Oxford worden ook aangeklaagd. Vrijdag bleken de ouders echter spoorloos toen ze niet kwamen opdagen bij een geplande voorgeleiding die via video moest plaatsvinden. De autoriteiten zijn nu naar hen op zoek. Advocaten laten namens de ouders weten dat ze niet voortvluchtig zijn en bij de voorgeleiding aanwezig hadden zullen zijn. Het is onduidelijk wanneer die nu gaat plaatsvinden.