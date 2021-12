In een onderzoek naar handel in vuurwapens heeft de politie dinsdagochtend op twaalf plaatsen huiszoekingen gedaan. Daarbij werden automatische vuurwapens, stroomstootwapens, geweren en revolvers in beslag genomen, evenals munitie en diverse 3D-printers waarmee vuurwapenonderdelen kunnen worden geprint. Vijf verdachten zijn aangehouden, meldde de politie vrijdag.