Het is een „verstandig advies” van de Gezondheidsraad om kinderen van 5 tot en met 11 met medische risico’s eerst in te enten tegen het coronavirus. Dat zegt kinderarts Károly Illy. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en een van de ‘vast uitgenodigde experts’ in het OMT dat het kabinet adviseert over het coronabeleid.