GGD: vrije inloop voor boosterprik was tijdelijke actie

Dat 60-plussers in Leiden, Gouda en Alphen aan den Rijn zonder afspraak een boosterprik tegen het coronavirus kunnen halen als er doses over zijn, is een „tijdelijke actie”, zegt de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland. Alle regio’s bereiden zich erop voor om de komende weken veel meer mensen te vaccineren. Zij hebben nu alvast meer vaccineerders ingezet, en daardoor ontstaat ruimte om mensen met vrije inloop in te enten en „de capaciteit niet verloren te laten gaan”.