Bij een klimaatprotest in Zeist zijn vrijdag 22 demonstranten aangehouden, zegt de politie. De betogers waren naar het hoofdkantoor van pensioenfonds Zorg en Welzijn gegaan met de eis dat het fonds „onmiddellijk de miljarden terugtrekt die het heeft belegd in de fossiele sector”, aldus de betogers in een geschreven verklaring.