Van honderden pups die een hondenfokker in Diessen (Brabant) het afgelopen jaar heeft geïmporteerd, is niet duidelijk waar zij nu zijn. Dat blijkt volgens dierenwelzijnsorganisatie House of Animals uit afmeldingen in het registratiesysteem voor de dieren. De organisatie vreest dat de hondjes zijn overleden en heeft een handhavingsverzoek ingediend bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).