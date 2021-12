Het Openbaar Ministerie wil de twee complotdenkers Wouter Raatgever en Joost Knevel laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat zei de officier van justitie vrijdag tijdens een inleidende zitting in de rechtbank in Den Haag, waar ze terechtstaan voor opruiing en (doods)bedreigingen tegen RIVM-directeur Jaap van Dissel, premier Mark Rutte en een huisarts in Bodegraven.