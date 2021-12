Het Groningen-gasveld kan mogelijk eerder dicht dan volgend jaar. Grijpskerk, een gasopslag in het westen van de provincie Groningen, kan de toevoer van aardgas voor de Nederlandse huishoudens vervangen, zonder dat dit zorgt voor bodemdaling of kans op aardbevingen. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) concludeert dat in een vrijdag gepubliceerd advies aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.