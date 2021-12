EU breidt regels voor cyberveiligheid uit

De EU breidt haar wetgeving over cyberveiligheid uit. Het aantal sectoren dat verplicht is om hun netwerk- en informatiesystemen te beveiligen en ernstige cyberincidenten zoals datadiefstal of gijzelingssoftware te melden, wordt uitgebreid. Dat zijn de EU-ministers van Telecommunicatie in Brussel overeengekomen. Het gaat bijvoorbeeld om grotere partijen die actief zijn in de voedselproductie en -distributie, maakindustrie en post- en koeriersdiensten.