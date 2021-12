Philips en Aegon zetten AEX weer in het rood

De Amsterdamse AEX-index leverde vrijdag een eerdere winst weer in en zakte in het rood, door stevige koersverliezen van Philips en Aegon. Ook Prosus ging omlaag door koersdruk in de Chinese techsector, waarin de techinvesteerder grote belangen heeft. Beleggers keken verder vooral uit naar het banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. Een sterk herstel van de arbeidsmarkt maakt het voor de Federal Reserve gemakkelijker om de coronasteun verder af te bouwen.