Het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames in België lijkt voorlopig een piek te hebben bereikt. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht van het gezondheidsinstituut Sciensano op een persconferentie in Brussel. Dat geldt nog niet voor het aantal Covid-19-patiënten dat naar de intensivecareafdelingen moet. De top wordt daar naar verwachting volgende week bereikt, met in totaal 850 tot 1000 coronapatiënten.